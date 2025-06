Bad Homburg: Achtelfinale nach Siegemund-Aus ohne Deutsche

Laura Siegemunds Wimbledon-Generalprobe ist misslungen. Beim WTA-Rasenturnier in Bad Homburg verlor die Metzingerin eine Woche vor Beginn des Klassikers in London ihr Auftaktspiel der ersten Runde gegen die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin Wiktorija Asarenka (Belarus) nach 76 Minuten deutlich 2:6, 2:6. Im Falles eines Sieges gegen die ehemalige Weltranglistenerste wäre die 37-Jährige auf die polnische Mitfavoritin Iga Swiatek getroffen.

Durch Siegemunds Aus findet das Achtelfinale ohne die beiden angetretenen Deutschen statt. Bereits am Sonntag war die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Runde eins an der Kanadierin Leylah Fernandez gescheitert.