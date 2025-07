Chancenlos gegen Keys: Aus für Siegemund in Montreal

Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund hat einen erneuten Coup gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys klar verpasst. 26 Tage nach ihrem Drittrundenerfolg beim Rasen-Klassiker in London unterlag die 37-Jährige aus Metzingen der US-Amerikanerin beim WTA-Turnier in Montreal mit 2:6, 1:6. In der ersten Runde hatte Siegemund in einem Marathon-Match über dreieinhalb Stunden die deutsche Nummer eins Tatjana Maria besiegt.

Siegemund, Nummer 54 der Weltrangliste, hatte mit der kraftvollen Weltranglistenachten von Beginn an Probleme. Anders als auf Rasen in Wimbledon zeigten Siegemunds Slice-Schläge kaum Wirkung, auch beim Aufschlag schwächelte die Schwäbin, die ihren linken Oberschenkel deutlich sichtbar bandagiert hatte. Nach 35 Minuten sicherte sich Keys den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang war Keys die klar bessere Spielerin, sie nahm Siegemund sofort das Aufschlagspiel ab und ließ sich nicht mehr aufhalten. Die US-Amerikanerin, die bei den US Open in New York (ab 24. August) zu den Mitfavoritinnen zählt, nutzte ihren ersten Matchball zum Einzug in die dritte Runde.

Damit ist Eva Lys die letzte verbliebene Deutsche beim 1000er-Turnier in der kanadischen Metropole. Die Hamburgerin trifft in der 2. Runde auf die Russin Anastassija Pawljutschenkowa.