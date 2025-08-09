Cincinnati: Krachende Niederlage für Maria

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Cincinnati nach einer krachenden Niederlage den Einzug in die dritte Runde deutlich verpasst. Einen Tag nach ihrem 38. Geburtstag verlor die derzeitige Nummer 41 der Welt in nur 51 Minuten Spielzeit 0:6, 1:6 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine. Nach Wimbledon-Überraschung Laura Siegemund schied mit Maria die zweite von vier deutschen Spielerinnen bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio aus.

Am Abend trifft noch Eva Lys auf die an Position sechs gesetzte Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA. Ella Seidel, die sich in ihrem Erstrundenmatch mit 1:6, 6:3, 6:2 gegen die Russin Polina Kudermetowa durchgesetzt hatte, spielt dann am Sonntag gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro, Nummer acht der Setzliste.