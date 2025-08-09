Krachende Niederlage für Maria - Lys verpasst Überraschung

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Cincinnati nach einer krachenden Niederlage den Einzug in die dritte Runde deutlich verpasst. Einen Tag nach ihrem 38. Geburtstag verlor die derzeitige Nummer 41 der Welt in nur 51 Minuten Spielzeit 0:6, 1:6 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine.

Im Anschluss verpasste Landsfrau Eva Lys nur knapp einen Achtungserfolg. Die 23-Jährige aus Hamburg unterlag nach 2:12 Stunden der an Position sechs gesetzten Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA. Beim 6:1, 3:6, 6:7 (1:7) fiel die Entscheidung erst im Tiebreak, zuvor hatte Lys im dritten Satz zwei Matchbälle vergeben.

Aus deutscher Sicht ist damit nur noch Ella Seidel bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio dabei. Die 20-Jährige spielt gegen Emma Navarro, die US-Amerikanerin ist die Nummer acht der Setzliste. Vor Maria und Lys war bereits Wimbledon-Überraschung Laura Siegemund in Cincinnati rausgeflogen.