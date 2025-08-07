Cincinnati: Siegemund früh raus, Lys weiter

Frühes Aus für Laura Siegemund, Arbeitssieg von Eva Lys: Während die aus Metzingen stammende Siegemund beim WTA-Turnier in Cincinnati durch ein 4:6, 4:6 gegen die Russin Anastassija Potapowa bereits ausgeschieden ist, hat sich Lys in die nächste Runde gekämpft. Die Hamburgerin gewann gegen Bernarda Pera aus den USA mit 6:2, 4:6, 7:5.

In der nächsten Runde wartet nun Madison Keys, die an Position sechs gesetzte Australian-Open-Siegerin aus den USA hatte zum Auftakt ein Freilos. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden. Gegen Qualifikantin Pera verwandelte Lys ihren ersten Matchball.

Nach Siegemund und Lys ist in Cincinnati am Donnerstag zudem noch Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen Victoria Osuigwe aus den USA gefordert. Zudem ist Ella Seidel aus Hamburg bei dem Turnier dabei.