Cincinnati: Siegemund früh raus, Maria und Lys weiter

Souveräner Einzug in die zweite Runde für Tatjana Maria, frühes Aus für Laura Siegemund, Arbeitssieg von Eva Lys: Während die auf Platz 41 der Weltrangliste geführte Maria (Bad Saulgau) ihr Erstrundenduell beim WTA-Turnier in Cincinnati gegen die US-Amerikanerin Whitney Osuigwe klar mit 6:2, 6:3 gewann, schied die aus Metzingen stammende Siegemund durch ein 4:6, 4:6 gegen die Russin Anastassija Potapowa früh aus. Lys hingegen kämpfte sich in die nächste Runde, die Hamburgerin gewann gegen Bernarda Pera aus den USA mit 6:2, 4:6, 7:5.

In der nächsten Runde wartet auf Lys nun Madison Keys, die an Position sechs gesetzte Australian-Open-Siegerin aus den USA hatte zum Auftakt ein Freilos. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden. Gegen Qualifikantin Pera verwandelte Lys ihren ersten Matchball. Maria bekommt es in der zweiten Runde mit Marta Kostjuk aus der Ukraine zu tun, die 28. der Weltrangliste hatte zuvor ebenfalls ein Freilos.

Bei dem Turnier ist aus deutscher Sicht noch Ella Seidel aus Hamburg dabei, sie spielt am Freitag ihr Erstrundenduell gegen Polina Kudermetova.