Deutsches Halbfinale in Warschau: Siegemund schlägt Maria

Anzeige

Laura Siegemund greift nach einem wahren Tennis-Marathon beim WTA-Turnier in Warschau nach dem dritten Titel ihrer Karriere. Nach 6:19 Stunden auf dem Court und zwei kräftezehrenden Partien kämpfte sich die 35-Jährige aus Metzingen am Samstag im deutschen Halbfinalduell mit Tatjana Maria mit 5:7, 6:3, 6:4 ins Endspiel. Dort trifft Siegemund auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek oder Yanina Wickmayer aus Belgien.

Nach den Verzögerungen durch den Regen der vergangenen Tage war Siegemund am Samstag doppelt gefordert. Am Vormittag setzte sie sich nach 3:24 Stunden gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 durch. Nur zwei Stunden später folgte die Partie gegen die "frische" Maria, die ihr Viertelfinale beim mit 259.303 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der polnischen Hauptstadt bereits am Freitag gewonnen hatte.

Siegemund steht damit erstmals seit über sechs Jahren wieder in einem Finale auf der WTA-Tour. 2017 hatte sie in Stuttgart überraschend auf Sand triumphiert. Ein Jahr zuvor holte sie den Titel im schwedischen Bastad.