Erstrundenaus für Maria in Washington

Tennisspielerin Tatjana Maria ist mit einer Niederlage in ihre Vorbereitung auf die US Open gestartet. Beim WTA-Turnier in Washington D.C. unterlag die deutsche Nummer eins auf Hartplatz in der ersten Runde der US-Amerikanerin Taylor Townsend mit 4:6, 5:7. Maria war die einzige Deutsche bei dem mit rund 1,3 Millionen Dollar notierten Turnier in der US-Hauptstadt.

Für die 37-Jährige war es der dritte unterschiedliche Belag innerhalb von neun Tagen. Am 13. Juli hatte sie noch das Finale des Rasen-Challengers in Newport verloren, ehe sie drei Tage später auf Sand in Hamburg aufschlug. Der Wechsel auf Hartplatz gelang der zweifachen Mutter aus Bad Saulgau nun nicht. Im zweiten Satz lag Maria schon 4:0 vorne, Townsend, Nummer 97 der Welt, kämpfte sich aber zurück - und nutzte gegen die Weltranglisten-37. ihren ersten Matchball zum Sieg.

Der letzte Grand Slam des Jahres in New York beginnt am 24. August. In Flushing Meadows ist Maria noch nie über die zweite Runde hinaus gekommen.