Frühes Aus für Korpatsch in Charleston

Anzeige

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist auch beim WTA-Turnier in Charleston an ihrer Auftaktgegnerin gescheitert. Beim Sandplatzturnier in South Carolina unterlag die Hamburgerin der australischen Qualifikantin Daria Saville 4:6, 6:3, 2:6 und muss damit seit den Australian Open weiter auf ihren zweiten Matchgewinn im Hauptfeld in diesem Jahr warten.

Bei dem mit 922.573 Dollar dotierten Turnier war Korpatsch die einzige deutsche Starterin im Hauptfeld. Zuletzt hatte sie sich beim 1000er-Turnier in Miami zwar erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft, war dann aber in Runde eins ausgeschieden.