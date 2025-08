Gala gegen Gauff: Mboko begeistert Montreal

Kanadas Tennis-Aufsteigerin Victoria Mboko hat bei ihrem WTA-Heimspiel in Montreal ihren bislang größten Sieg gefeiert und im Achtelfinale die Weltranglistenzweite Coco Gauff deklassiert. Vor einem begeisterten Publikum setzte sich die 18-Jährige gegen die French Open-Siegerin aus den USA 6:1, 6:4 durch und erreichte bei ihrem erst dritten 1000er-Turnier erstmals das Viertelfinale.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das schockiert mich schon ziemlich", sagte Mboko nach ihrer nur 62 Minuten langen Gala: "Es war schon eine ganz tolle Gelegenheit, überhaupt gegen jemanden wie Coco zu spielen."

Mboko, die nun auf die ungesetzte Weronika Kudermetowa trifft, hatte das Jahr 2025 auf Platz 333 der Weltrangliste begonnen - im nächsten Ranking wird sie nun mindestens auf Platz 55 geführt.

Bei ihrem Grand-Slam-Debüt in Paris hatte Mboko im Mai in der zweiten Runde die Deutsche Eva Lys besiegt, war dann aber in der dritten Runde an der chinesischen Olympiasiegerin Zheng Qinwen gescheitert.