Hamburg: Schunk mit Überraschungssieg ins Achtelfinale

Wildcard-Starterin Nastasja Schunk (Mainz) hat beim WTA-Turnier in Hamburg durch ihren Einzug ins Achtelfinale für die erste größere Überraschung gesorgt. Die auf Weltranglistenposition 288 geführte Linkshänderin gewann ihr erstes Match im Hauptfeld einer WTA-Konkurrenz seit fast drei Jahren gegen die an Nummer sechs gesetzte und 215 Plätze höher notierte Japanerin Moyuka Uchijima 7:5, 6:3. In der Runde der besten 16 trifft die 21-Jährige entweder auf die Serbin Alexandra Krunic oder die Ungarin Dalma Galfi.