Hoffnung für die Schweiz: Bencic mit Comeback in Hamburg

Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic feiert ihr Comeback auf der Tennistour in Hamburg. Die 27-Jährige war im April erstmals Mutter geworden - rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Bella will sie wieder angreifen und nahm eine Wildcard für das am 27. Oktober beginnende ITF-75-Turnier in der Hansestadt an.

"Ich möchte mich wettkampfmäßig testen, um zu sehen, an was wir arbeiten müssen, um die nächste Saison topfit zu starten", sagte Bencic: "Wir wollen auch sehen, wie sich der Alltag beim Turnier mit Bella logistisch hinkriegen lässt." Bencic plant danach auch einen Einsatz für die Schweiz im Billie Jean King Cup im November. Es geht gegen Serbien um den Verbleib in der Weltgruppe.

Und sie will dafür sorgen, dass ihr Land, das mit Grand-Slam-Champions wie Roger Federer, Stan Wawrinka und Martina Hingis verwöhnt war, schnellstmöglich wieder in der Spitze vertreten ist. Erstmals seit 1978 war in dem am Montag veröffentlichten Ranking kein Schweizer und auch keine Schweizerin in den Top 100 der ATP und WTA zu finden.

Bencic hat das Zeug, dies wieder zu ändern. In ihrer Laufbahn hat sie bereits sieben WTA-Titel gewonnen.