Indian Wells: Swiatek schlägt Sakkari im Finale

Top-Tennisspielerin Iga Swiatek hat das WTA-Turnier in Indian Wells gewonnen. Gegen die Weltranglisten-Neunte Maria Sakkari feierte die Polin am Sonntag einen 6:4, 6:0-Sieg und holte damit ihren zweiten Titel des Jahres - im Februar hatte sie das WTA-1000-Turnier in Doha gewonnen. Bei den Australian Open im Januar war Swiatek überraschend in der dritten Runde gescheitert.

Im ersten Satz führte die Weltranglisten-Erste schnell mit drei Spielen. Sakkari kam anschließend aber besser ins Spiel und zog bei eigenem Aufschlag gleich. Im entscheidenden Spiel schaffte Swiatek dann das Break zum 6:4.

Auch im zweiten Durchgang war die Nummer eins der Welt die bessere Spielerin und führte erneut mit drei Spielen. Diesmal ließ sie ihrer Konkurrentin allerdings keine Chance und gewann den Satz zu Null.