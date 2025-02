Kein nächstes Comeback: Venus Williams lehnt Wildcard ab

Doch kein Comeback im März: Die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams kehrt in Indian Wells/USA vorerst nicht auf die WTA-Tour zurück. "Unser Team wurde informiert, dass Venus die Wildcard dieses Jahr nicht akzeptiert", teilte Turnierdirektor Tommy Haas auf X mit. Der genaue Grund für die Absage der 44-jährigen US-Amerikanerin ist bisher noch nicht offiziell bekannt.

Erst am Mittwochabend hatten die Veranstalter in Kalifornien das nächste Comeback der einstigen Weltranglistenersten angekündigt. Aktuell rangiert sie auf Platz 975. Zuletzt stand Williams Anfang 2024 auf dem Court, damals scheiterte sie in Indian Wells und anschließend in Miami jeweils in der ersten Runde.

"Wir wünschen Venus das Beste und hoffen sie zukünftig in Indian Wells wiederzusehen", sagte der deutsche Ex-Profi Haas. Dieses Jahr findet das Turnier vom 2. bis 16. März statt.