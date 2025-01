Kurz vor den Australian Open: Osaka verkündet Trennung

Kurz vor dem Start der Australian Open (12. bis 26. Januar) hat sich die frühere Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka von ihrem Freund, US-Rapper Cordae, getrennt. Wie die 27-Jährige bei Instagram mitteilte, gebe es "kein böses Blut. Er ist eine großartige Person und ein toller Vater." Das Paar war seit 2019 zusammen, im Juli 2023 hatte Osaka Tochter Shai zur Welt gebracht.

"Ehrlich gesagt bin ich wirklich froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, denn meine Tochter ist mein größter Segen und ich konnte durch unsere gemeinsamen Erfahrungen sehr wachsen", schrieb die viermalige Grand-Slam-Siegerin weiter und beendete den Beitrag mit einem roten Herzen.

Zuletzt in Auckland war Osaka erstmals seit ihrer Babypause wieder in ein WTA-Finale eingezogen. Dieses musste sie nach einer Bauchverletzung jedoch aufgeben. 2021 hatte Osaka bei den Australian Open triumphiert. Zum Jahresende 2024 war sie noch von Verletzungsproblemen ausgebremst worden, durch den Finaleinzug in Auckland ist die Japanerin aber in die Top 50 der Weltrangliste zurückgekehrt. Die diesjährigen Australian Open beginnen am 12. Januar in Melbourne.