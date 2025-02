Kvitova kündigt Comeback nach Babypause an

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova wird nach ihrer Babypause Ende des Monats wieder auf die WTA-Tour zurückkehren. Ihr Tennis-Comeback rund sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes Petr kündigte die Tschechin in einer Videobotschaft bei Instagram an.

"Ich vermisse Tennis wirklich und ich vermisse die Wettkämpfe", sagte die 34 Jahre alte Tschechin. Ende Februar werde sie nach 15-monatiger Pause in Austin/Texas aufschlagen und anschließend im März auch in Miami/Florida teilnehmen. Im Juli 2023 hatte Kvitova ihren Coach Jiri Vanek geheiratet, am Neujahrstag 2024 verkündete sie ihre Pause aufgrund der Schwangerschaft.