Lisicki gibt Comeback nach Baby-Pause

Tennisspielerin Sabine Lisicki wird rund ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Bella ihr Comeback geben. Das verkündete die 35-Jährige per Videobotschaft auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin. Demnach wird die Wimbledon-Finalistin von 2013 beim Sandplatzturnier auf Mallorca (4. bis 12. Oktober) aufschlagen. Ihre Tochter Bella war im September 2024 zur Welt gekommen.

"Ich freue mich, nach meiner Baby-Pause diesen Sommer wieder auf die Tour zurückzukehren. Ich habe viele großartige Erinnerungen an das Turnier auf Mallorca und freue mich besonders darauf, diesmal mit meinem neuesten Familienmitglied auf die Insel zu reisen", sagte Lisicki. Ob sie zuvor schon bei einem anderen Turnier antritt, ist noch unklar.

Die frühere Weltranglistenzwölfte hatte am 4. Dezember 2023 in Dubai ihr bisher letztes Match auf der WTA-Tour bestritten. In den Jahren zuvor hatte sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.