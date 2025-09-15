Lys und Seidel nehmen Auftakthürde in Seoul - Siegemund raus

Tennisprofi Eva Lys hat die Auftakthürde in Seoul sicher genommen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich bei dem Turnier in Südkorea mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger durch. Im Achtelfinale trifft Lys auf die an Nummer drei gesetzte Dänin Clara Tauson.

Neben Lys erreichte auch Ella Seidel (Hamburg) die nächste Runde. Seidel, die es über die Qualifikation ins Turnier geschafft hatte, bezwang die Französin Jessika Ponchet 5:7, 6:4, 6:2. Sie trifft nun auf die Gewinnerin des Duells zwischen der an Position sechs gesetzten Brasilianerin Beatriz Haddad Maia und der Südkoreanerin Back Da-Yeon.

Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund (Metzingen) musste sich hingegen nach einem hart umkämpften Match der an Nummer sieben gesetzten US-Amerikanerin Sofia Kenin geschlagen geben (6:2, 3:6, 5:7). Am Dienstag greift mit Tatjana Maria die letzte deutsche Starterin ins Turnier ein. Sie trifft in der ersten Runde auf die Niederländerin Suzan Lamens.

Lys hatte sich schon zuletzt in ordentlicher Form präsentiert. Bei den US Open gewann sie ihr Erstrundenmatch, musste dann in der zweiten Runde bei Satzrückstand gegen die Tschechin Linda Noskova mit körperlichen Problemen aber aufgeben. In einem möglichen Viertelfinale könnte Lys in Seoul auf Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek treffen.