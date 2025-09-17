Lys verpasst Viertelfinale in Seoul

Eva Lys hat den Sprung ins Viertelfinale von Seoul verpasst. Die 23-Jährige unterlag im Achtelfinale der an Position drei gesetzten Dänin Clara Tauson 2:6, 6:7 (4:7). Lys wehrte sich im zweiten Satz vehement gegen die Niederlage und kämpfte sich immer wieder zurück, musste der Skandinavierin aber letztlich gratulieren.

Zuvor hatte Tatjana Maria bei dem Event in der südkoreanischen Hauptstadt ihr Erstrundenmatch verloren. Die 38 Jahre alte Siegerin aus dem Queen's Club unterlag am Mittwoch der Niederländerin Suzan Lamens 4:6, 1:6. In den 1:25 Stunden Spielzeit fand Rasenspezialistin Maria auf dem Hartplatz kein Rezept gegen ihre 26 Jahre alte Gegnerin.

Noch im Turnier ist die Hamburgerin Ella Seidel, die ihr Achtelfinale am Donnerstag gegen Beatriz Haddad Maia (Brasilien) bestreitet. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund war wie Maria an ihrer Auftakthürde gescheitert.