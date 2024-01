Maria beim WTA-Turnier in Thailand im Achtelfinale

Anzeige

Nach ihrem Zweitrundenaus bei den Australian Open hat die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) das Achtelfinale des WTA-Turniers in Hua Hin/Thailand erreicht. Gegen die ungesetzte Niederländerin Arianne Hardono setzte sich die 36-Jährige klar mit 6:3, 6:1 durch.

Im Achtelfinale tritt die Weltranglisten-44. gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets an. Maria, die an Nummer vier gesetzt ist, geht als Favoritin in das Duell mit der Nummer 125 der Welt.

Die zweifache Mutter hatte erstmals seit 2016 wieder die erste Runde bei den Australian Open überstanden, verlor dann aber das Zweitrundenmatch gegen die Italienerin Jasmine Paolini.