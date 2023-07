Maria im Achtelfinale von Warschau

Anzeige

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Warschau das Achtelfinale erreicht.

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Warschau das Achtelfinale erreicht. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 setzte sich am Dienstag in der polnischen Hauptstadt 6:3, 6:1 gegen Natalija Stevanovic aus Serbien durch. Nächste Gegnerin der 35-Jährigen ist Clara Tauson aus Dänemark.

Auch Laura Siegemund (Metzingen) hatte zuvor in Warschau ihr Erstrundenduell für sich entschieden. Die Schwäbin trifft nach dem Erfolg vom Montag gegen die Polin Maja Chwalinska (6:4, 6:1) in der Runde der letzten 16 nun auf die Chinesin Zhu Lin.