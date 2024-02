Maria und Niemeier verpassen Viertelfinale von San Diego

Anzeige

Die deutschen Tennisspielerinnen Tatjana Maria und Jule Niemeier haben beim WTA-Turnier in San Diego das Viertelfinale verpasst. Während Maria der Australierin Daria Saville mit 7:5, 6:7 (2:7), 2:6 unterlag, verlor Niemeier als Qualifikantin gegen die topgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 0:6, 4:6.

Maria war im Tie Break des zweiten Satzes mit 2:0 in Führung gegangen, ehe die 36-Jährige aus Bad Saulgau jedoch abreißen lassen musste. Zuvor hatte die Weltranglisten-47. bei ihrem Achtelfinaleinzug durch die verletzungsbedingte Aufgabe ihrer Gegnerin Leylah Fernandez profitiert. Die an Nummer acht gesetzte Kanadierin musste die Partie bei 1:0-Satzführung im zweiten Durchgang beim Stand von 0:4 wegen einer Verletzung an der linken Schulter abbrechen.

Niemeier kämpfte sich gegen Pegula nach schwachem Beginn zurück. Im zweiten Satz verkürzte die 24-Jährige aus Dortmund nach 1:5-Rückstand noch einmal auf 4:5, doch wenig später nutzte ihre favorisierte Gegnerin den ersten Matchball.