Miami-Siegerin Collins gewinnt auch in Charleston

Tennisspielerin Danielle Collins hat auf ihrer Abschiedstour ihre erstaunliche Siegesserie fortgesetzt und das nächste Turnier gewonnen. Nach dem Titel in Miami setzte sich die US-Amerikanerin, die am Ende des Jahres ihres Karriere beenden wird, auch in Charleston/South Carolina durch. Das Finale gewann Collins gegen die Russin Darja Kassatkina 6:2, 6:1.

Für die 30-Jährige war es der 13. Erfolg nacheinander und der vierte Turniersieg auf der WTA-Tour. In der Weltrangliste klettert Collins auf Platz 15, an ihrem Entschluss, nach der Saison mit dem Profitennis aufzuhören, ändert das Formhoch jedoch nichts. Das stellte Collins schon in Miami klar. "Nein, das werde ich nicht überdenken", sagte sie: "Aber ich empfinde es als Ehre, dass mich so viele Leute gerne weiterspielen sehen möchten."

Auf dem grünen Sand in Charleston knüpfte sie nahtlos an die Leistung des Hartplatzturniers in Florida an. Collins schlug unter anderem Vorjahressiegerin Ons Jabeur (Tunesien), die frühere French-Open-Finalistin Sloane Stephens (USA) oder Top-10-Spielerin Maria Sakkari (Griechenland). Auch Kassatkina war im Finale ohne echte Chance.