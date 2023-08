Mit 43 Jahren: Williams schlägt Top-20-Spielerin

Anzeige

Venus Williams kann auch im Alter von 43 Jahren mit der erweiterten Weltspitze mithalten. Die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin setzte sich am Montag in der ersten Runde des WTA-Turniers von Cincinnati nach großem Kampf gegen die an Nummer 16 gesetzte Russin Weronika Kudermetowa (26) mit 6:4, 7:5 durch.

Für Williams, die 1994 auf der WTA-Tour debütiert hatte und damit die 30. Saison ihrer Karriere spielt, war es der erste Sieg gegen eine Top-20-Spielerin seit vier Jahren.

"Ich liebe diesen Sport", sagte die frühere Nummer eins, die mittlerweile auf Position 533 geführt wird und in Ohio mit einer Wildcard am Start ist: "Die vergangenen Jahre waren aufgrund einiger Verletzungen schwierig. Ich will wieder in der Lage sein, auf den Platz zu kommen und meine Stärke zu zeigen."

Für den Erfolg gegen Kudermetowa musste Williams hart arbeiten. Den ersten Satz drehte sie nach einem 1:4, im zweiten lag sie bereits mit 1:5 zurück. In der zweiten Runde trifft sie nun auf die Chinesin Zheng Qinwen oder Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus.

Ihren letzten Sieg gegen eine Gegnerin aus den Top 20 hatte Williams 2019 ebenfalls in Cincinnati gefeiert, als sie die Niederländerin Kiki Bertens schlug. Anschließend verlor sie gegen derart hoch positionierte Spielerinnen zehn Matches in Folge.

Zuletzt hatte Williams im Juni für Aufsehen gesorgt, als sie beim Turnier in Birmingham die Italienerin Camila Giorgi schlug - nur fünf Frauen war es zuvor gelungen, mit 43 Jahren oder älter ein Einzel-Match auf der WTA-Tour zu gewinnen.