Monterrey: Maria mit Nehmerqualitäten in Runde zwei

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey dank großer Nervenstärke die zweite Runde erreicht. Die 38-Jährige schlug bei der Generalprobe für die US Open die Ungarin Anna Bondar 7:6 (7:5), 7:5 und trifft im Kampf ums Viertelfinale nun auf die Tschechin Linda Noskova (Nr. 6) oder Qualifikantin Lulu Sun aus Neuseeland.

Die deutsche Nummer eins verlor im ersten Durchgang zweimal ihren Aufschlag, kam aber jeweils per Rebreak zurück und wehrte im Tiebreak bei 2:6 gleich vier Satzbälle ab. Auch im zweiten Durchgang bewies die Weltranglisten-43. beim zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand große Nehmerqualitäten. Nach 2:14 Stunden verwandelte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau ihren ersten Matchball.

Maria, die im Sommer durch ihren Sieg beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club für Aufsehen gesorgt hatte, ist die einzige Deutsche beim 250er-Turnier in der mexikanischen Millionenstadt. Die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, steigen ab dem kommenden Sonntag in New York.