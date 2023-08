Nach Comeback: Wozniacki scheitert in Montreal

Anzeige

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat nach ihrem erfolgreichen Comeback einen ersten Rückschlag einstecken müssen. Beim WTA-Turnier in Montreal, ihrem ersten Turnier nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause, verlor die 33 Jahre alte Dänin in der zweiten Runde gegen die an Nummer neun gesetzte Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova (Tschechien) mit 2:6, 5:7. Ihr Auftaktmatch hatte Wozniacki gegen die in Düsseldorf geborene Kimberly Birrell aus Australien 6:2, 6:2 gewonnen.

Für das Turnier hatte Wozniacki eine Wildcard erhalten. Zuvor hatte sie ihr bis dahin letztes Match am 24. Januar 2020 bei den Australien Open bestritten: Damals unterlag sie in der dritten Runde Ons Jabeur aus Tunesien in drei Sätzen. Anschließend trat sie wie angekündigt zurück, um eine Familie zu gründen. Ende Juni teilte Wozniacki mit, dass sie wieder Turniere spielen wolle.

Wozniacki hat bislang 30 Turniere gewonnen, darunter die Australian Open 2018. Insgesamt 71 Wochen stand sie auf Platz eines der Weltrangliste. Als Ziel hat sie unter anderem die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ausgegeben.