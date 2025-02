Nach Nervenprobe: Lys verpasst Achtelfinale in Dubai

Tennisprofi Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Dubai eine Überraschung in einer kuriosen Partie verpasst. Die 23 Jahre alte Hamburgerin unterlag in ihrem immer wieder von Regen unterbrochenen Zweitrundenmatch der Wimbledon- und French-Open-Finalistin Jasmine Paolini 2:6, 5:7. Die letzte Zwangspause bei Matchball Paolini dauerte mehr als vier Stunden, nach der Rückkehr auf den Platz gewann die Italienerin den entscheidenden Ballwechsel.

Der Sprung ins Achtelfinale wie bei den Australian Open gelang Lys damit nicht - dennoch machte sie im Emirat einen Schritt nach vorne. Nach der erfolgreichen Qualifikation und dem Erstrundensieg wird Lys in der Weltrangliste aller Voraussicht nach die Top 80 knacken - und erstmals als beste deutsche Spielerin geführt werden. Bislang hatte Tatjana Maria die Rolle inne, sie wird knapp hinter Lys zurückfallen. Die dritte deutsche Spielerin in den Top 100 ist Laura Siegemund.

In Melbourne hatte Lys als Lucky Loser überraschend drei Matches im Hauptfeld gewonnen und war erst an der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek (Polen) gescheitert. Ihre gute Form stellte sie auch in Dubai unter Beweis. Gegen Titelverteidigerin Paolini hielt sie im zweiten Satz erstaunlich gut mit. Einen 0:3-Rückstand drehte Lys in ein 4:3, doch letztlich erwies sich die Weltranglistenvierte unter den schwierigen Bedingungen als abgeklärter.

"Es war ein wirklich langes Match", sagte Paolini schmunzelnd. "Am Anfang wollte ich spielen, auch wenn der Boden etwas nass war." In den langen Pausen habe sie sich stets versucht, "zu fokussieren".

Lys war die einzige Deutsche im stark besetzten Feld des mit 3,65 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers.