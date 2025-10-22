Nach Niederlage in Tokio: Lys zeigt Hassnachrichten

Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrer Niederlage im Achtelfinale des WTA-Turniers von Tokio an sie gerichtete Hasskommentare im Netz veröffentlicht. "Tennis macht Spaß, bis es das nicht mehr tut", schrieb die 23 Jahre alte Hamburgerin in ihrer Instagram-Story dazu. Lys wird immer wieder Opfer von Beleidigungen, Sexismus und Drohungen, sie wehrt sich dagegen, indem sie die anonymen Nachrichten zeigt.

In Tokio verlor die Weltranglisten-50. ihr Match am Mittwoch gegen das kanadische Top-Talent Victoria Mboko (19) chancenlos mit 1:6, 1:6. Nach nur 55 Minuten war die Partie beendet.

Tennisprofis - vor allem Spielerinnen - werden immer wieder Ziel von Hass auf Social Media. Lys bezeichnete die Hate-Kommentare als "Realität einer Tennisspielerin". Sie sieht in Menschen, die auf Tennismatches wetten, das Hauptproblem. "Du kriegst Nachrichten, in denen sie schreiben, wie viel Geld sie wegen dir verloren haben, und sie drohen dir und sagen, du sollst es zurücküberweisen. Die haben keine Scham. Die beleidigen, das sind Morddrohungen. Sexismus. Alles", sagte Lys im Sommer.

Auch Alexander Zverev (28) ist betroffen. "Für uns Tennisspieler sind die Beschimpfungen, denen wir täglich online und in den Sozialen Medien ausgesetzt sind, extrem." Das Ausmaß bekomme die Öffentlichkeit dabei nicht einmal mit, "weil vieles über versteckte Nachrichten, Direktnachrichten und dergleichen passiert".