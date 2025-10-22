Sexismus gegenüber Schiedsrichterinnen? Manuela Nicolosi, eine langjährige FIFA-Schiedsrichterin, hat schwere Vorwürfe geäußert.

Schwere Vorwürfe einer Ex-FIFA-Schiedsrichterin gegen ihre ehemaligen Vorgesetzten.

Manuela Nicolosi hat in ihrer Karriere mehr als 200 Profispiele geleitet, 2019 war die heute 45-Jährige die erste Italienerin, die ein WM-Finale der Frauen leitete. Im selben Jahr war Nicolosi auch Assistentin beim Supercup-Sieg des FC Liverpool gegen den FC Chelsea.

In einem Interview mit "Quotidiano Sportivo" beklagte sich die Unparteiische darüber, dass ihr Aussehen ihr in ihrer Karriere als Schiedsrichterin Probleme bereitet habe. "Alle meine Vorgesetzten sagten mir: 'Du musst weniger auffallen, du ziehst zu viel Aufmerksamkeit auf dich!'"

Nicolosi habe diese geschlechterspezifischen Nachteile früh wahrgenommen: "Ich habe Italien im Alter von 20 Jahren verlassen, weil mir klar wurde, dass sie keine Schiedsrichterinnen wollten. Sie lassen dich bis zu einem bestimmten Niveau kommen, dem regionalen Niveau, und dann stellen sie dir in jeder Hinsicht Hindernisse in den Weg", bestätigte sie.

Aber auch im Ausland änderte sich am Sexismus in der Männerdomäne ihr gegenüber nichts: "In Frankreich wurde ich einmal nicht von der Serie C in die Serie B befördert, weil ich zu 'auffällig' war. Ich war kurz davor, aufzugeben. Technische Fehler oder nicht bestandene sportliche Tests sind eine Sache. Aber dass sie mich mit der Begründung 'Du bist zu auffällig' zurückhalten, ist ein großes Problem."