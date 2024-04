Nach Niemeier: Auch Maria erreicht Achtelfinale in Bogota

Anzeige

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Bogota ihren dritten Titel in Folge im Blick. Die 36-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen Anna Bondar aus Ungarn mit 6:3, 6:2 durch und zog ins Achtelfinale ein. In den vergangenen beiden Jahren hatte Maria das Turnier in Kolumbien sogar gewonnen.

Auch 2024 scheint es für sie nach Plan zu laufen, beide Sätze konnte die Weltranglisten-46. sicher für sich entscheiden. In der nächsten Runde wartet nun Emiliana Arango (Kolumbien) oder Julia Riera (Argentinien).

Auch Jule Niemeier aus Dortmund ist souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-113. setzte sich gegen die italienische Qualifikantin Nuria Brancaccio 6:2, 6:3 durch und trifft in der Runde der letzten 16 auf Cristina Bucsa (Spanien/Nr. 4).

Nach Linz und San Diego ist es der dritte Achtelfinal-Einzug für Niemeier im Jahr 2024 auf der WTA-Tour. Im Viertelfinale stand sie zuletzt 2023 in Hamburg.

In Kolumbiens Hauptstadt ist neben Maria und Niemeier auch Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 7) am Start. Sie bekommt es in der Nacht zu Mittwoch mit Qualifikantin Iryna Schymanowitsch zu tun.