Nächster Coup von Seidel: Achtelfinale in Cincinnati

Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat ihren überraschenden Erfolgslauf beim WTA-Turnier in Cincinnati fortgesetzt und dank großer Nervenstärke das Achtelfinale erreicht. Die 20-Jährige aus Hamburg besiegte die an Position 29 gesetzte US-Amerikanerin McCartney Kessler nach zwei abgewehrten Matchbällen und hartem Kampf mit 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) - sie zog damit erstmals in die Runde der letzten 16 bei einem 1000er-Turnier ein. Darin trifft sie auf die Tschechin Karolina Muchova oder Varvara Gracheva aus Frankreich.

Zwei Tage nach dem Coup gegen die Weltranglistenelfte Emma Navarro ließ Seidel in Ohio das nächste Ausrufezeichen folgen. Gegen Kessler, Nummer 32 der Welt, steigerte sie sich nach einem 2:4-Rückstand im ersten Satz deutlich, spielte druckvoller und sicherte sich nach 39 Minuten den Durchgang. Bei Temperaturen über 30 Grad wirkte Seidel im zweiten Satz müde, Kessler nutzte das eiskalt aus. Es entwickelte sich ein enger dritter Durchgang, im Tiebreak behielt Seidel bei zwei Matchbällen gegen sich die Nerven und verwandelte ihren ersten zum Sieg. "Ganz, ganz toller Erfolg für Ella. Ich freue mich sehr für sie", sagte ihr Trainer Lars Uebel bei Sky.

Für Seidel ist der Einzug ins Achtelfinale ein Coup. In der Weltrangliste nähert sich die junge Hanseatin, die erst zweimal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, langsam aber sicher den Top 100. Sie kann schon jetzt viel Positives mit in die Qualifikation für die US Open in New York nehmen.

Seidel, die als hoffnungsvolles Talent gilt, ist beim mit 5,15-Millionen-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier die letzte Vertreterin eines deutschen Spielerinnen-Quartetts. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund (Metzingen) war beim Vorbereitungswettbewerb für die US Open (ab 24. August) bereits zum Auftakt ausgeschieden, die deutsche Nummer eins Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Eva Lys (Hamburg) scheiterten in der zweiten Runde.