Niemeier und Lys verpassen Halbfinale in Hamburg

Die Tennisprofis Jule Niemeier und Eva Lys haben das Halbfinale am Hamburger Rothenbaum verpasst. Die 23 Jahre alte Dortmunderin Niemeier verlor am Donnerstag ihr Viertelfinale gegen die Australierin Daria Saville 3:6, 2:6. Die Hamburgerin Lys musste sich wenig später der Niederländerin Arantxa Rus 2:6, 2:6 geschlagen geben.

2021 war Niemeier der Sprung unter die besten Vier gelungen, diesmal reichte es nicht. Ihr habe die letzte Konsequenz gefehlt, sagte Niemeier, zog aber ein nicht unzufriedenes Fazit ihrer Auftritte in Hamburg: "Man muss auch das Große und Ganze sehen. Da waren viele gute Sachen dabei. Ich sollte das Positive mitnehmen."

Die Qualifikantin Saville, die zuvor schon Lokalmatadorin Tamara Korpatsch besiegt hatte, erwies sich als unangenehme Gegnerin für die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022. Auch Lys konnte ihren Höhenflug in der Heimat nicht fortsetzen. Die 21-Jährige musste sich am Oberschenkel behandeln lassen und konnte am Ende nicht mehr dagegenhalten.

Mit der 19-jährigen Noma Noha Akugue (Reinbek) hat noch eine weitere deutsche Spielerin am Donnerstag die Chance, ein Halbfinal-Ticket zu lösen.