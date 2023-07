Noha Akugues Traumreise geht weiter - Finale am Rothenbaum

Anzeige

Die Traumreise geht weiter: Lokalmatadorin Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum sensationell das Endspiel erreicht. Die 19-Jährige aus Reinbek vor den Toren der Hansestadt, nur per Wildcard ins Hauptfeld gelangt, besiegte in der Vorschlussrunde Diana Schnaider (Russland) mit 6:3, 6:3 und konnte ihr Glück kaum fassen.

"Vor einer Woche wusste ich noch nicht einmal, ob ich überhaupt eine Wildcard bekomme. Nun hoffe ich natürlich, dass ich auch im Finale mein bestes Tennis spielen kann", sagte Noha Akugue, die den bislang größten Sieg ihrer noch jungen Karriere am Abend entspannt genießen wollte - "nach Presse und Physio".

Nur für wenige Minuten wirkte die Lokalmatadorin bei ihrer Premiere auf dem Centre Court nervös, ein schnelles Break zum 2:1 änderte das. Noha Akugue spielte mutiger, streute immer wieder Stoppbälle in ihr Spiel ein. Schnaider fand kein Gegenmittel und leistete sich überdies viel zu viele Doppelfehler.

Auch im zweiten Satz war die Nummer 207 der Weltrangliste die dominante Spielerin. In engen Situationen behielt Noha Akugue zumeist die Übersicht, nach 78 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

Im Endspiel am Samstag (13.00 Uhr) trifft die Linkshänderin auf Arantxa Rus aus den Niederlanden. Die 32-Jährige, Nummer sieben der Setzliste, setzte sich im ersten Semifinale nach 2:27 Stunden gegen die australische Qualifikantin Daria Saville mit 2:6, 6:3, 6:1 durch.