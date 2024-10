Olympiasiegerin Zheng triumphiert in Tokio

Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen hat in Tokio ihr drittes Turnier der Saison gewonnen. Die 22 Jahre alte Chinesin setzte sich im Finale gegen die frühere Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) 7:6 (7:5), 6:3 durch. Zuvor hatte Zheng bereits in Palermo triumphiert und Olympiagold in Roland Garros geholt.

Die Weltranglistensiebte bestätigte mit dem vierten WTA-Titel ihrer Karriere ihre starke Form. Vor zwei Wochen hatte sie in Wuhan/China das Finale erreicht und dort gegen Aryna Sabalenka aus Belarus verloren, mittlerweile die Nummer eins im Ranking. Gegen Kenin (25) gewann sie nach dem engen ersten Satz, der zweimal vom Regen unterbrochen war, souverän. 16 Asse gelangen Zheng.

Deutsche Spielerinnen waren in Tokio nicht am Start. Zheng kassierte für ihren Sieg 142.000 US-Dollar und bekam 500 Weltranglistenpunkte. Sie gehört zu den acht besten Spielerinnen des Jahres, die ab dem 3. November in Riad/Saudi-Arabien um den Titel beim WTA-Saisonfinale spielen. Kenin, die im Ranking weit zurückgefallen war, kehrt unter die Top 100 in der Weltrangliste zurück, auf ihren ersten Titel seit 2020 muss sie allerdings weiter warten.