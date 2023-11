Osaka feiert Comeback in Brisbane

Anzeige

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka wird nach gut 15-monatiger Pause zum Jahreswechsel im australischen Brisbane ihr Comeback auf der Tennistour geben. Dies teilten die Organisatoren des Vorbereitungsturniers (31. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024) für die Australien Open am Freitag mit. "Ich liebe es immer, meine Saison in Brisbane zu beginnen und kann es kaum erwarten, zurückzukehren", sagte die frühere Weltranglistenerste. Es sei "ein großartiges Turnier" und der bestmögliche Start für ihre Comebacksaison.

Die 26 Jahre alte Japanerin brachte im Juli Tochter Shai zur Welt. Die Pause, sagte Osaka zuletzt in einem Interview mit ESPN, habe "wirklich ein Feuer in mir entfacht". Zuletzt hatte Osaka im September 2022 in Tokio auf dem Court gestanden. Vor ihrer Schwangerschaft kämpfte sie mit mentalen Problemen, der Form ihrer Majortriumphe (Australian Open 2019, 2021 sowie US Open 2018, 2020) lief sie hinterher.