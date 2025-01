Osaka gibt im ersten Finale nach Babypause verletzt auf

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka hat in ihrem ersten Finale auf der WTA-Tour seit ihrer Babypause aufgeben müssen. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan gewann in Auckland den ersten Satz gegen die Dänin Clara Tauson mit 6:4, dann ließ sie sich medizinisch behandeln und zog schließlich zurück.

Osaka verriet in einem kurzen Interview nach dem Match keine Einzelheiten darüber, was sie zur Aufgabe gezwungen hat. In einer Erklärung der WTA hieß es jedoch, die 27-Jährige habe "wegen einer Bauchverletzung" aufgegeben.

"Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die mich in einer so schönen Stadt willkommen geheißen haben. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es tut mir wirklich leid, wie es ausgegangen ist", sagte Osaka nach ihrem ersten Endspiel seit zweieinhalb Jahren.

Osaka war nach der Geburt ihrer Tochter Shai im Juli 2023 auf die Tour zurückgekehrt. Ihr letzter Major-Sieg liegt vier Jahre zurück, 2021 hatte sie bei den Australian Open triumphiert. Zum Jahresende 2024 war sie von Verletzungsproblemen ausgebremst worden. Durch den Finaleinzug in Auckland wird Osaka in die Top 50 der Weltrangliste zurückkehren. Die diesjährigen Australian Open beginnen am 12. Januar in Melbourne.