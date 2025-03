Paolini trennt sich von Trainer Furlan

Die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini (Italien) trennt sich von ihrem langjährigen Trainer Renzo Furlan. "Nach zehn fantastischen gemeinsamen Jahren möchte ich Renzo ein riesiges Dankeschön dafür sagen, was er alles für mich getan hat", schrieb die Olympiasiegerin im Doppel am Montag bei Instagram.

Paolini, Nummer sechs der Tennis-Weltrangliste, nannte in einem längeren Beitrag voller Lob und Emotionen keine Gründe für die Trennung, auch die Nachfolge ließ sie offen. "Wir haben ein unglaubliches Abenteuer erlebt und unvergessliche Momente geteilt, insbesondere 2024 mit den Finals in Wimbledon und Roland Garros und dem Olympia-Gold in Paris", schrieb die 29-Jährige.

Den Olympiasieg hatte Paolini, die zuletzt beim WTA-Turnier von Miami im Halbfinale scheiterte, an der Seite ihrer Landsfrau Sara Errani (37) gefeiert. Diese wird von italienischen Medien nun als Nachfolgerin hoch gehandelt.