Peking: Erstrundenaus für Siegemund und Maria - Lys problemlos

Laura Siegemund und Tatjana Maria sind beim beim WTA-Turnier in Peking bereits in der ersten Runde gescheitert. Siegemund scheiterte nach dem Vorstoß in die dritte Runde der US Open zum zweiten Mal nacheinander bereits an ihrer Auftakthürde. Diesmal unterlag sie der in der Weltrangliste 37 Ränge hinter ihr platzierten US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 2:6.

Später kassierte auch Maria beim 2:6, 4:6 gegen die Tschechin Marie Bouzkova ihre zweite Erstrundenpleite in Folge. Eva Lys ließ derweil gegen die klare Außenseiterin Zhang Ruien nichts anbrennen und gewann mit 6:1, 6:0.

Nach den US Open war Siegemund (Metzingen), die es in Wimbledon ins Viertelfinale geschafft hatte, im WTA-Ranking an Tatjana Maria vorbeigezogen und zwischenzeitlich die bestplatzierte deutsche Tennisspielerin. Durch ihr Erstrundenaus in Seoul vergangene Woche war sie jedoch wieder hinter Maria (Nr. 44) auf Platz 53 abgerutscht. Maria (Bad Saulgau) war vor ihrem frühen Ausscheiden in Seoul beim Turnier in Guadalajara noch ins Viertelfinale vorgestoßen. Nun gab es gegen Bouzkova, Nummer 52 der Welt, den nächsten Dämpfer.

Drittbeste Deutsche im aktuellen WTA-Ranking ist Eva Lys (Hamburg) als 66. - und die Hamburgerin darf nach ihrem erfolgreichen Auftakt in das 1000er-Turnier in Peking auf weitere Verbesserungen hoffen. Gegen die erst 17 Jahre alte Lokalmatadorin Zhang siegte sie völlig mühelos. Das Duell mit der 836. der Weltrangliste dauerte lediglich 56 Minuten.