Peking: Lys nach erstem Top-10-Sieg im Achtelfinale

Eva Lys hat beim stark besetzten WTA-Turnier in Peking für eine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Hamburgerin schlug die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan nach 2:14 Stunden 6:3, 1:6, 6:4. Lys gelangen dadurch gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal gewann sie gegen eine Top-10-Spielerin und zog erstmals in die Runde der besten 16 bei einem WTA-1000-Turnier ein.

"Ich habe mich selbst übertroffen. Zum ersten Mal in der vierten Runde zu stehen, ist ein tolles Gefühl", sagte Lys und fügte überglücklich hinzu: "Ich genieße einfach alles. Ich genieße die Fans, die tollen großen Plätze - ich bin einfach nur happy."

Die Weltranglisten-66. hatte bravourös gekämpft und war gegen die starke Aufschlägerin Rybakina (acht Asse) im dritten Satz nach einem Break Rückstand (3:4) zurückgekommen. In der nächsten Runde wartet McCartney Kessler (USA), gegen die Lys beide bisherigen Duelle gewonnen hat. Durch ihren Erfolg klettert sie bereits jetzt in Richtung der Top 50 der Weltrangliste und wird ihre bislang beste Platzierung (Nr. 55) aller Voraussicht nach übertreffen.

Beim mit neun Millionen US-Dollar dotieren Turnier in der chinesischen Hauptstadt ist Lys die erste Deutsche im Achtelfinale seit Angelique Kerber und Julia Görges 2018. Laura Siegemund, Tatjana Maria (jeweils 1. Runde) und Ella Seidel (2. Runde) waren bereits vorher ausgeschieden.