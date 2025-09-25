Peking: Qualifikantin Seidel in Runde zwei

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat erneut ihre starke Form unterstrichen und beim WTA-Turnier in Peking die zweite Runde erreicht. Die 20 Jahre alte Hamburgerin, die sich in der chinesischen Hauptstadt erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, besiegte die Polin Magdalena Frech nach überzeugender Vorstellung mit 7:5, 6:4. Seidel hatte in der Vorwoche bereits mit dem Viertelfinaleinzug in Seoul und dem damit verbundenen Sprung in die Top 100 der Welt für Aufsehen gesorgt.

Für Seidel war es der siebte Sieg in den vergangenen acht Partien, das Hauptfeld der US Open hatte sie zuvor knapp durch eine Niederlage in der dritten Qualifikationsrunde verpasst. Seidel überzeugte auch gegen Frech mit ihrem druckvollen Grundlinienspiel und nutzte nach 1:50 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum Sieg. In der zweiten Runde trifft sie auf die an Position 23 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk.

Bei dem mit rund neun Millionen US-Dollar dotierten 1000er-Turnier in Peking war vor Seidel bereits Eva Lys in die zweite Runde eingezogen. Die Routiniers Laura Siegemund und Tatjana Maria schieden hingegen in Runde eins aus.