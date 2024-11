"Das ist eine Menge Geld": Gauff kassiert Rekordsumme in Riad

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat ungläubig auf ihr Rekord-Preisgeld bei den WTA-Finals in Riad reagiert. Knapp 4,8 Millionen US-Dollar (rund 4,48 Millionen Euro) kassiert sie für ihren Sieg - darauf angesprochen, lachte die 20-Jährige. "Was haben Sie gesagt? 4,8?", antwortete Gauff: "Ich weiß nicht, was ich damit mache. Das ist eine Menge Geld."