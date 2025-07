Rheumaschub: Lys sagt Hamburg-Teilnahme ab

Wegen Rheumabeschwerden hat Lokalmatadorin Eva Lys ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Hamburg abgesagt. "Seit Wimbledon kämpfe ich mit einem Rheumaschub. Ich habe alles versucht, um in meiner Heimatstadt antreten zu können, aber mein Körper hat mir im letzten Training sehr deutlich gezeigt, dass es noch zu früh ist", schrieb die 23-Jährige am Montag bei X: "Die Entscheidung, nicht anzutreten, ist mir alles andere als leicht gefallen."