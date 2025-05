Rom: Lys mühelos in der zweiten Runde

Tennisprofi Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Rom ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen. Die Hamburgerin setzte sich in ihrem Auftaktmatch im Schnelldurchgang gegen die Japanerin Moyuka Uchijima mit 6:1, 6:0 durch. Nun wartet auf Lys allerdings eine ungleich schwerere Aufgabe: In der zweiten Runde geht es gegen die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 11).