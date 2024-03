Rückschlag für Kerber: Erstrundenaus in Miami

Anzeige

Rückschlag für Angelique Kerber: Die einstige Weltranglistenerste hat ihren frischen Aufschwung in Miami nicht bestätigt. Im Erstrundenduell zweier früherer US-Open-Siegerinnen unterlag die 36 Jahre alte Kielerin der US-Amerikanerin Sloane Stephens am Mittwoch nach einer weitgehend kraftlosen Vorstellung 2:6, 3:6. Wenig später schied auch Tatjana Maria mit einer 2:6, 3:6-Niederlage gegen Emiliana Arango aus Kolumbien aus.

Kerber gelang es nicht, an ihre beachtliche Leistungssteigerung vom Turnier in Indian Wells anzuknüpfen. Beim ersten Teil des sogenannten "Sunshine Doubles" war die dreimalige Grand-Slam-Siegerin erst im Achtelfinale an ihrer Freundin Caroline Wozniacki gescheitert und hatte frisches Selbstvertrauen mit nach Florida genommen.

Mit Stephens hatte Kerber schon in der Vergangenheit so ihre Probleme offenbart. Sie ging mit einer Bilanz von nur zwei Erfolgen bei fünf Niederlagen ins Match und lief direkt einem deutlichen Rückstand hinterher. Die Linkshänderin, die zuletzt in der Weltrangliste um 265 Plätze auf Rang 342 geklettert war, hatte dem druckvollen Grundlinienspiel ihrer Gegnerin zunächst wenig entgegenzusetzen.

Kerber, die Anfang des Jahres nach ihrer Babypause auf die Tour zurückkehrt war, brauchte mehr Aggressivität in ihrem Spiel und die Turnier-Halbfinalistin von 2016 griff bei ihrer ersten Breakchance im zweiten Satz zu. Doch sie kriegte Stephens weiter nicht dauerhaft in den Griff und musste sich letztlich klar geschlagen geben.