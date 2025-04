Sabalenka zum vierten Mal im Finale von Stuttgart

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat sich zum vierten Mal für das Finale des WTA-Turniers in Stuttgart qualifiziert. Die Belarussin gewann am Ostersonntag in der Vorschlussrunde gegen French-Open-Finalistin Jasmine Paolini (Italien) mit 7:5, 6:4. Im Endspiel am Montag (13.00 Uhr/Eurosport und Sky) unternimmt sie gegen die frühere Roland-Garros-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland (6:4, 6:4 im Halbfinale gegen Jekaterina Alexandrowa) den nächsten Anlauf, endlich das Sandplatzturnier in Schwaben zu gewinnen.

"Sie hat mich um jeden Punkt kämpfen lassen, es ist immer ein harter Kampf gegen sie. Ich weiß nicht, was am Ende den Unterschied ausgemacht hat. Ich habe versucht, aggressiv zu bleiben", sagte Sabalenka nach dem Erfolg über Paolini, die im Turnierverlauf die deutschen Hoffnungen Eva Lys (Hamburg) und Jule Niemeier (Dortmund) jeweils in zwei Sätzen geschlagen hatte.

Sabalenka wurde 2021 in Stuttgart im Endspiel von der Australierin Ashleigh Barty sowie 2022 und 2023 von Iga Swiatek geschlagen, der besten Sandplatzspielerin der letzten Jahre. Die Polin verlor am Samstag im Viertelfinale überraschend gegen Ostapenko 3:6, 6:3, 2:6.