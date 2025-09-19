Seidel muss warten: Viertelfinale wegen Regens verschoben

Neu vorbereiten, neu fokussieren: Ella Seidels Viertelfinalauftritt bei den Korea Open in Seoul konnte am Freitag nicht wie geplant stattfinden. Aufgrund anhaltenden Regens wurde ihre Partie gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa auf den Samstag verschoben. Auf die Siegerin wartet ein Doppelspieltag.

Denn auch die Halbfinals werden am Samstag noch ausgetragen, damit am Sonntag planmäßig das Finale steigen kann. Seidel, die erstmals bei einem Turnier auf 500er-Level in der Runde der letzten acht steht, hat zunächst die zweite Partie der Tagessession (ca. 6.30 Uhr MESZ/Sky). Sollte sie das Halbfinale erreichen, wäre sie am Abend in Seoul (Ortszeit) nochmal gefordert.