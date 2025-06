Sieg gegen Rybakina: Maria stürmt ins Halbfinale von London

Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat ihren sensationellen Triumphzug beim WTA-Turnier in London fortgesetzt und mit dem nächsten Coup das Halbfinale erreicht. In der Runde der letzten acht bezwang die 37-Jährige die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 4) mit 6:4, 7:6 (7:4).

"Ich bin immer noch hier!", jubelte die frühere Wimbledon-Halbfinalistin beim anschließenden Interview auf dem Court. "Und ich lebe diesen Traum mit meiner Familie an meiner Seite. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, niemals aufzugeben und immer weiterzumachen." Im Kampf um ihr erstes WTA-500er-Finale trifft Maria, die über die Qualifikation das Hauptfeld erreicht hatte, auf die Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/Nr. 2).

Zuvor hatte sie Leylah Fernandez (Kanada) und Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 6) ausgeschaltet. Gegen Rybakina, Nummer elf der Weltrangliste, legte Maria im ersten Satz mit dem Break zum 4:3 den Grundstein für einen optimalen Start.

Im zweiten Durchgang ging es deutlich enger zu, nach 1:45 Stunden verwandelte Maria ihren ersten Matchball mit einem Ass. Das Turnier im Queen's Club im Stadtteil West Kensington, bei dem in diesem Jahr erstmals seit 1973 wieder Frauen an den Start gehen, dient der Vorbereitung auf den dritten Grand Slam des Jahres in Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli).