Siegemund erreicht Viertelfinale - und zieht zurück

Laura Siegemund (Metzingen) hat das Viertelfinale des WTA-Turniers im chinesischen Nanchang erreicht - wird zu diesem aber nicht antreten. Die 35-Jährige besiegte am Freitag zunächst die in der Weltrangliste deutlich schlechter klassierte Norwegerin Ulrikke Eikeri (WTA-654.) mit 6:1, 6:3, für das Viertelfinale vermeldete die WTA wenig später aber bereits Siegemunds kommende Gegnerin Katerina Siniakova (Tschechien) als kampflose Siegerin.

Zu den Gründen für Siegemunds Rückzug machte die WTA keine Angaben. Möglicherweise will sie sich in Nanchang aber auf den Doppelwettbewerb konzentrieren, dort steht Siegemund mit ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa im Halbfinale. Das Duo hat noch Chancen, sich für WTA Finals der Jahresbesten zu qualifizieren.

Siegemund (WTA-91.) hatte bereits in der vergangenen Woche in Zhengzhou das Viertelfinale erreicht und war dadurch erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückgekehrt.