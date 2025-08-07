Siegemund in Cincinnati früh ausgeschieden

Laura Siegemund ist auf Hartplatz weiter auf der Suche nach ihrer Form. Die Wimbledon-Viertelfinalistin schied beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde aus, gegen die Russin Anastassija Potapowa verlor sie mit 4:6, 4:6. Jüngst war Siegemund in Montreal in der zweiten Runde gescheitert. Die Hartplatzsaison findet mit den in zweieinhalb Wochen beginnenden US Open ihren Höhepunkt.