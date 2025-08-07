Tennis
Siegemund in Cincinnati früh ausgeschieden
Laura Siegemund ist auf Hartplatz weiter auf der Suche nach ihrer Form. Die Wimbledon-Viertelfinalistin schied beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde aus, gegen die Russin Anastassija Potapowa verlor sie mit 4:6, 4:6. Jüngst war Siegemund in Montreal in der zweiten Runde gescheitert. Die Hartplatzsaison findet mit den in zweieinhalb Wochen beginnenden US Open ihren Höhepunkt.
In Cincinnati sind am Donnerstag noch Eva Lys (Hamburg) gegen Bernarda Pera und Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen Victoria Osuigwe (beide USA) im Einsatz. Zudem ist Ella Seidel aus Hamburg bei dem Turnier dabei.