Siegemund wehrt sich vergeblich in Marathonmatch

Laura Siegemund hat bei ihrem "Heimspiel" in Stuttgart trotz großen Kampfes den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Die 36-Jährige, die zuletzt im Billie Jean King Cup für das deutsche Team aufgetrumpft hatte, scheiterte in ihrer Erstrundenbegegnung an der starken Ukrainerin Marta Kostjuk mit 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Siegemund, die das Turnier 2017 gewonnen hat, wehrte sich nach Kräften gegen die Weltranglisten-27. Kostjuk. Sie konterte immer wieder Breaks, musste ihrer Gegnerin nach 3:09 Stunden aber schließlich doch zum Sieg gratulieren. Am Freitag und Samstag hatte die Schwäbin noch mit zwei Einzelerfolgen in Brasilien maßgeblich zum Einzug der deutschen Tennisfrauen in die Finalrunde des Billie Jean King Cup beigetragen.

Auch mit dabei war Tatjana Maria (Bad Saulgau), die beim stark besetzten Turnier in Stuttgart ebenfalls an ihrer Auftakthürde hängenblieb. Am Mittwoch greift zudem auch noch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) ins Turniergeschehen ein.